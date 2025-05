Benvenuti nel tempio dei campioni. Per i nerazzurri è lo stadio dei sogni: hanno battuto il Bayern l’8 aprile

La casa dei “campioni“, il tempio del pallone situato a nord di Monaco di Baviera che da vent’anni esatti ospita le partite casalinghe del Bayern. Benvenuti alla Munich Football Arena, meglio conosciuta come l’Allianz Arena. Ma per l’occasione, subito dopo la conquista dello scudetto numero trentaquattro da parte dei padroni di casa, c’è stata una sorta di restyling, e sono già stati rimossi i caratteri dello sponsor considerato che Allianz, la compagnia assicurativa che da anni è marchio pubblicitario del Bayern Monaco, non è sponsor della UEFA.

Il meraviglioso stadio, al di là della momentanea “crisi d’identità“, è in grado di ospitare 75.000 spettatori che, grazie alle ripide tribune, possono contare su una visuale eccellente dell’azione di gioco. E poi contiene negozi, ristoranti, bar, un asilo e il Museo del Bayern München che si estende su un’area di 3.000 m². Già dalla strada, la struttura colpisce con i suoi circa 3.000 cuscini ad aria, illuminati di rosso e bianco per le gare interne dell’FC Bayern München e in bianco durante i match internazionali. In occasioni speciali, come il giorno di San Patrizio, sono illuminati di verde. Oppure in rosso.

La Munich Football Arena è stata costruita in meno di tre anni ed è stata completata il 30 aprile 2005. Situata sulla Werner-Heisenberg-Allee e costruita dal Bayern München in collaborazione con il 1860 München, la maestosa struttura è stata inaugurata il 30 maggio 2005 (dopo aver mandato in pensione il glorioso Olympiastadion), ma da allora il Bayern ne ha rilevato per intero la proprietà.

L’impianto ha ospitato, tra gli altri eventi, la partita inaugurale di Coppa del Mondo FIFA 2006 tra Germania e Costa Rica e altre tre gare della fase a gironi, oltre a un ottavo di finale e alla semifinale vinta dalla Francia contro il Portogallo. Una delle partite più emozionanti disputate in questo stadio è stata senza dubbio la finale di Champions League del 2012, vinta dal Chelsea ai rigori contro i padroni di casa.

Più di recente, la struttura ha ospitato pure tre gare della Germania nella fase a gironi degli Europei 2020 e 4 della manifestazione (compresa Italia-Belgio). Ma è stata anche teatro di sei partite degli Europei del 2024, diventando il primo stadio nella storia a ospitare due tornei continentali consecutivi.

Alla Munich Football Arena si sono disputate la partita inaugurale vinta dalla Germania contro la Scozia per 5-1, e la semifinale in cui la Spagna ha sconfitto 2-1 la Francia prima di conquistare il trofeo. L’Inter ci torna a cinquantatrè giorni di distanza dal successo bello e fondamentale contro il Bayern che ha spalancato ai nerazzurri la strada per le semifinali col Barcellona.