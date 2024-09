Si parla di agriturismi, risorsa da valorizzare

All’interno della storica Fiera di Sant’Alessandro, l’Aic - Associazione Italiana Coltivatori - organizza ‘Agricoltura e Turismo: prospettive al 2030’. L’iniziativa, aperta a tutti, sarà l’occasione per presentare Penisola Verde, l’ente agrituristico di Aic, e si terrà oggi alle 16 in Sala Colleoni. Tra il 2007 e il 2022 l’offerta agrituristica in Italia è cresciuta del 45,8% (+63,3% in Lombardia), incontrando una forte domanda nazionale e internazionale. Nel 2022 oltre quattro milioni di arrivi sono stati registrati nelle strutture agrituristiche nazionali, di cui il 48,1% stranieri.

In Lombardia 231.870 arrivi, cioè il 5,8% del totale, includono il 43,1% di visitatori esteri. "Gli agriturismi si stanno affermando come una via sostenibile per lo sviluppo delle aree interne – ragiona Giuseppino Santoianni, presidente nazionale di Aic – per la crescita dell’imprenditoria giovanile e femminile e l’implementazione dell’Agenda 2030. Il loro approccio a tutto tondo è una risorsa per l’agricoltura - sono il 28,2% delle aziende multifunzionali - e ha bisogno di essere sostenuto da Nord a Sud. Serve un quadro normativo aggiornato che favorisca le recenti evoluzioni del settore, insieme a un sistema di finanziamenti pubblici a livello nazionale". Silvia Bernini, presidente di Penisola Verde, aggiunge: "Oltre a favorire le economie locali, le vacanze a contatto con la natura sono un’alternativa più che attrattiva al fenomeno dell’overtourism".

Al dibattito partecipano Elena Carnevali, sindaca di Bergamo, Pippo Bricchi, titolare di “Agriturismo da Pippo” e Miriam Prencisvalle, dell’azienda agricola ‘’ACÀ Oltrepò Pavese - Agricoltura Rigenerativa’’, con la direttrice di Omnia Gas Marilena Moia.