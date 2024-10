Primo giorno da record. Stand, dibattiti e cultura

In un clima di festa ha preso il via ieri pomeriggio in Fiera Bergamo la 45esima edizione della Campionaria. E la festa, in via Lunga, andrà avanti fino a domenica. Così già ieri nel primo pomeriggio hanno cominciato ad accorrere nel piazzare i primi appassionati, ben prima dell’orario di apertura, per poter essere tra i primi a toccare con mano su 16mila metri quadrati di superficie quanto portato in fiera da ben 200 imprese.

Numerose la autorità intervenute alla cerimonia d’inaugurazione della “regina delle fiere“ di Promoberg. A fare gli onori di casa Luciano Patelli e Davide Lenarduzzi, rispettivamente presidente e amministratore di Promoberg, che hanno rimarcato "la bontà del progetto della Campionaria, che da 45 anni è un appuntamento tra i più amati di Bergamo e provincia". Hanno poi preso la parola, per evidenziare l’importanza della Campionaria in chiave economica ma anche sociale, Simone Tangorra, consigliere Provincia con delega Pianificazione urbanistica e Intese strategiche; Sergio Gandi, vicesindaco e assessore Commercio, Cultura, rapporti con l’Università, Bilancio, Tributi Comune Bergamo; Enrico Betti, presidente Ente bilaterale del turismo e vicepresidente terziario; Giovanni Zambonelli, presidente Confcommercio Imprese per l’Italia (Bergamo); Carlo Mazzoleni, presidente di Camera di Commercio Bergamo ("siamo impegnati per raddoppiare nel giro di qualche anno i padiglioni della Fiera"), Paolo Uberti, presidente Trismoka e Tino Manzoni, di Spazio Autismo, che ha illustrato il progetto ConHacca, per promuovere l’inclusività.

Dopo il tradizionale taglio del nastro, gli incontri sul palco Eventi curato dagli Enti Bilaterali Territoriali del Terziario di Bergamo e Alberghiero e Pubblici Esercizi di Bergamo, e da Confcommercio Imprese per l’Italia di Bergamo sono subito entrati nel vivo con il convegno d’apertura sul tema: ‘Giochiamo bene le nostre carte. Dalla contrattazione alla bilateralità’. Si sono confrontati Paolo Baldazzi, dirigente Settore Lavoro e Relazioni Sindacali di Confcommercio - Imprese per l’Italia; Antonella Protopapa, segretaria Filcams Lombardia; Diego Lorenzi, segretario nazionale Fisascat; Stefano Franzoni, vicepresidente dell’Ente Bilaterale Nazionale Turismo; Anna Maria Selvaggio, Direttore Generale Fon.Te; Giuseppe Zabbatino, direttore Ente Bilaterale Nazionale Terziario.