Come cambia la casa con l'autunno. Dai colori della terra all'oggettistica

Per una stagione che arriva c’è una casa da sistemare o risistemare. C’è chi dice che basta poco per “trasformare” la casa e renderla autunnale, i più attenti alle tendenze potrebbe avere delle obiezioni, ma con qualche accortezza l'appartamento cambierà insieme alla stagione rimanendo sempre molto accogliente. Ovviamente con l’addio all’estate non è assolutamente necessario cambiare completamente l’arredamento, ma ci sono un paio di accorgimenti che aiuteranno e non poco a dare un tono diverso, e quindi piuttosto rinnovato, alla casa. Il primo consiglio riguarda la palette cromatica: scegliere dei colori che strizzano l’occhio all’autunno rende tutto più semplice e per il 2024 a dominare sono il ruggine, il verde sottobosco o anche il giallo bruno. C’è poi da sottolineare una novità interessante e riguarda il metallo. In questi mesi – stando a quanto hanno detto giò da qualche tempo gli esperti – in molte case fioriranno dei rimandi ai metalli, sia nei colori ma anche nell’oggettistica. Sono altrettanto importanti anche le trame: ad esempio si va dal classico tema a foliage fino alle zucche (super in tendenza), l’ideale per “colorare” plaid, cuscini e altri elementi ornamentali. A proposito di plaid e cuscini sono perfetti per arricchire il divano, e in questo caso è meglio abbondare, purché sia di una tonalità neutra o sui colori della terra. Un altro consiglio da seguire per gli amanti delle tendenze è “armarsi” di oggetti specie se vintage. Ovvero bisogna trovare modo e spazio per oggetti (tanti) da mettere in casa. Non oggetti casuali, ma decorativi, e possibilmente artigianali, meglio ancora se realizzati in vetro, con tonalità sempre molto vicine alla terra; sulle forme non ci sono indicazioni precise, il solo limite è la fantasia. Infine prosegue il filone della sostenibilità in casa, infatti continuano ad essere gettonatissimi i materiali naturali come legno riciclato, lino, bambù e ceramica eco-friendly che contribuiscono a rendere un ambiente domestico più green.