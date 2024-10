Bergamo capitale di arte e fantasia. Dai bijoux alla Fashion Half Marathon. Creattiva sempre proiettata al futuro

Nozze di perla per Creattiva Bergamo: la fiera internazionale delle arti manuali organizzata da Promoberg con l’edizione autunnale 2024 - di scena da oggi a domenica – taglia il prestigioso traguardo delle prime 30 edizioni al polo fieristico e congressuale di via Lunga, confermando il trend in crescita (+4%) del numero di imprese: 234, di cui 16 straniere, da 15 regioni italiane e nove Stati esteri. Senza dimenticare che agli appuntamenti semestrali (autunno e primavera) a Bergamo, dal 2012 si aggiunge quello autunnale alla Mostra d’Oltremare di Napoli (quest’anno la 13esima edizione dal 8 al 10 novembre). In un viaggio tra le ultime novità e la fantasia all’ennesima potenza, le appassionate (pubblico in prevalenza femminile) del ‘fatto a mano’ troveranno di tutto e di più per creare prodotti unici e originali, da regalare spesso alle persone più care in vista anche del Natale. Dal ricamo al patchwork, dai lavori d’ago alla bigiotteria, dalla cucina creativa alle lavorazioni col feltro, dalle lane ai tessuti e filati passando per stencil, stamping, pittura, decorazione, candele, country, saponi, giochi, miniature, composizioni floreali e tanto altro ancora, Creattiva è il regno dell’originalità, grazie alle migliaia di prodotti esposti e a oltre mille eventi collaterali (corsi, laboratori, dimostrazioni) che incoronano il pubblico nell’indiscusso protagonista del salone.

Dal debutto a oggi. Da quell’autunno del 2008, la manifestazione dell’handmade si è sempre più consolidata come punto di riferimento sia per gli operatori sia per le tante decine di migliaia di creative. Anche quest’anno tra gli stand sono tantissime le novità, come nel caso di Creattiva Bijoux, spazio dedicato ai corsi e all’intrattenimento creativo nel quale scoprire nuove tecniche, trovare ispirazione e raccogliere spunti creativi. Tra glieventi collaterali più seguiti torna la Fashion Half Marathon, concorso nazionale riservato alle nuove generazioni di fashion

designer, all’ottava edizione. Grande attesa per Creattiva Academy, con corsi dedicati a disegno e colori; Creattiva Show Lab, per approfondire l’intrattenimento creativo; QuiltMART, area organizzata da TTS Quilt Fabrics con vasto assortimento di tessuti per il Patchwork, accessori, imbottiture, libri, schemi e tutto il necessario per un hobby che cattura sempre più persone. I corsi organizzati da Creattiva sono tutti gratuiti, previa registrazione sul sito.

Numeri, orari, ticket. Sui 15mila metri quadrati (tutti al coperto) della Fiera di Bergamo dedicati a Creattiva il pubblico potrà confrontarsi con le variegate proposte di 234 imprese. In testa alla classifica si conferma la Lombardia, con 94 imprese provenienti da nove province, tra le quali svetta Bergamo (32 realtà), seguita da Milano (24), Lecco (13), Brescia (10), Monza Brianza (5), Como e Varese (4 a testa), Mantova e Cremona. Tornando ai dati regionali, secondo gradino del podio al Veneto (35 imprese), terzo per l’Emilia-Romagna (22 imprese); al quarto posto sale la Toscana (13), seguita dal Piemonte (12), Lazio (9) e Campania (7). Le altre regioni rappresentate sono: Trentino-Alto Adige (6) Liguria e Marche (4 imprese a testa), Puglia, Sicilia e Umbria (3), Abruzzo (2) Friuli-Venezia Giulia (1). La Spagna si conferma il Paese estero più rappresentato, con sei imprese; seguono India e Francia (2 realtà a testa), Ecuador, Germania, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e San Marino.