Il cambiamento comincia da una semplice firma

La stagione della Dichiarazione dei Redditi è arrivata, e con essa anche l’opportunità di compiere un gesto concreto verso chi ha più bisogno: i bambini. Destinare il 5x1000 a un ente che si occupa della loro protezione e crescita è semplice, non costa nulla e può fare la differenza. Ogni anno, migliaia di contribuenti scelgono di devolvere questa quota delle proprie imposte – che verrebbe comunque versata allo Stato – a organizzazioni impegnate sul fronte dell’infanzia, come Save the Children. Basta una firma nel riquadro dedicato agli Enti del Terzo Settore iscritti al Runtus o alle Onlus, inserendo il codice fiscale dell’ente scelto per sostenere progetti che garantiscono istruzione, assistenza sanitaria, spazi sicuri e supporto psicologico a bambini che vivono in contesti difficili. I modelli 730 e Redditi Persone Fisiche saranno disponibili dal 30 aprile 2025 in versione precompilata sul sito dell’Agenzia delle Entrate: da lì sarà possibile accettarli, modificarli e inviarli entro il 30 settembre, oppure presentare la versione cartacea entro il 1° luglio. Anche chi non può occuparsene personalmente può delegare un familiare, con una semplice procura. Ogni contribuente può scegliere a chi destinare il proprio 5x1000 tra una lista che comprende anche enti di ricerca, culturali o sportivi, ma orientare questa scelta verso chi lavora quotidianamente per i diritti dei più piccoli significa investire in futuro, dignità e speranza. E anche se non si esprime alcuna preferenza, il 5x1000 non va perso, ma viene comunque distribuito: ecco perché è importante firmare e scegliere consapevolmente. In un momento in cui molti bambini vivono in condizioni di estrema vulnerabilità, fare la propria parte è più facile che mai: una firma, una scelta, una possibilità in più per ogni bambino. Ogni euro che arriva da questa scelta permette di costruire scuole, garantire cure mediche, distribuire pasti, proteggere chi è solo. Non serve essere esperti di fiscalità: bastano pochi minuti per trasformare un modulo in un gesto d’amore. Il cambiamento comincia da qui, da una decisione consapevole presa durante la dichiarazione dei redditi. Sostenere l’infanzia significa credere in un mondo dove ogni bambino abbia le stesse opportunità. Quest’anno, scegli di restituire il diritto all’infanzia a chi l’ha perso troppo presto. Realtà come Latte Carso portano avanti iniziative educative e alimentari nei territori più fragili, dove anche un semplice pasto può cambiare la giornata di un bambino. Medici con l’Africa Cuamm, invece, lavora per garantire assistenza pediatrica e cure salvavita nei luoghi più remoti del continente africano. Il 5x1000 sostiene anche queste organizzazioni, impegnate a dare voce e dignità a chi spesso non ha alcuna possibilità. Dietro ogni firma ci sono volti, storie, speranze: bambini che aspettano una mano tesa. Ogni firma è un seme di futuro piantato oggi. Non lasciamo che l’infanzia resti inascoltata: facciamoci sentire con un gesto semplice, ma potente.