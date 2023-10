Ecco il vademecum per cominciare. I primi 4 passi, le 8 regole d’oro

Il primo passo per una corretta gestione del proprio denaro è la costruzione di un budget personale: un modo per aver sotto controllo le entrate e le uscite del portafoglio, focalizzandoci sulle nostre priorità. Ecco quattro semplici passi dai quali ciascuno può cominciare.

1) Elenca le entrate e le uscite nel budget. Le entrate includono stipendi, paghetta e regali; le uscite possono essere costi fissi (ricarica del cellulare, trasporti, sport, affitto, bollette…) o variabili (abbigliamento e il tempo libero).

2) Verifica e analizza il budget. È il momento di vedere se il budget pianificato funziona: le entrate e le uscite quadrano? Se c’è una differenza, è in positivo o in negativo?

3) Adatta e correggi il budget. Se alla fine del mese il tuo saldo dovesse essere negativo, è doveroso rivedere il budget. Chiediti allora in quale ambito poter ancora risparmiare, se tutte le spese erano necessarie e, in questo caso, come incrementare le entrate.

4) Pianifica un margine di risparmio nel budget. Per far fronte a spese impreviste, metti da parte denaro regolarmente. Una cifra fissa mensile, anche minima, potrà essere un buon inizio per addentrarsi nel mondo del risparmio finanziario.

Da lì in poi, le scelte possono essere diverse, ma è sempre importante affidarsi a un professionista. Servono competenze per investire in modo razionale.

E le otto regole fondamentali dei mercati sono: 1) resta lucido. Perché sui mercati flessioni e recuperi sono fisiologici. 2) Guarda avanti. Guardare secondo per secondo l’evozione dei mercati non aiuta, meglio pensare in prospettiva. 3) Se lo leggi, è già tardi. I mercati si muovono sulle aspettative. 4) Non rinunciare alla ripresa. Se vendi sui ribassi rinunci alla possibilità di partecipare alla ripresa. 5) Cogli le opportunità. Durante i ribassi, anche aziende interessanti possono avere prezzi appetibili. 6) Diversifica gli investimenti. Perché non hai mai la certezza che, se punti tutto su una possibilità, questa si verifichi. 7) Fai un passo alla volta. Con un Piano di Accumulo riduci i rischi. 8) Guardati allo specchio. E niente panico. Gli obiettivi di fondo non cambiano pur tra alti e bassi del mercato.