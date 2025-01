Bergamo: dalla parte Alta a quella Bassa, viaggio in una città affascinante e ricca di arte

A Bergamo nacque Gaetano Donizetti, tra i cinque più grandi compositori di lirica al mondo, la cui eredità è presente nei teatri e negli eventi dedicati alla sua opera. Parallelamente, i musei della città custodiscono opere senza tempo di artisti come Raffaello, Botticelli e Mantegna. Il viaggio parte da Bergamo Alta, un luogo dal fascino medievale che si raggiunge percorrendo le scalinate panoramiche o le storiche funicolari che attraversano le antiche mura. Piazza Vecchia è il cuore pulsante, circondata da edifici iconici come il Palazzo della Ragione e la Torre Civica. Poco distante, il Museo degli Affreschi offre una splendida collezione che celebra la tradizione pittorica locale. Spostandosi in Bergamo Bassa, il punto di riferimento culturale è l’Accademia Carrara, una delle pinacoteche più importanti d’Italia. Con oltre 1700 opere, spazia dal Rinascimento all’Ottocento, ospitando capolavori come la “Madonna con Bambino” di Mantegna, il “San Sebastiano” di Raffaello e i dipinti di Tiziano. Un autentico paradiso per gli amanti dell’arte. Non si può lasciare Bergamo senza visitare la Cappella Colleoni, un capolavoro del Rinascimento italiano. Questo splendido mausoleo, voluto dal condottiero Bartolomeo Colleoni, stupisce con la sua facciata in marmi policromi e bassorilievi finemente scolpiti, rendendolo uno dei simboli più ammirati della città. L’esperienza culturale non si ferma qui: Bergamo è anche un tripudio di tradizioni gastronomiche. Nei vicoli di Città Alta si trovano trattorie e gastronomie dove assaporare specialità locali come i casoncelli, la polenta taragna e i capù, che celebrano i sapori autentici della cucina lombarda. Per gli amanti del vino, i vigneti delle colline circostanti offrono degustazioni indimenticabili, perfette per arricchire un soggiorno all’insegna del gusto. Infine, per chi cerca angoli meno noti, ci sono luoghi suggestivi come la Fontana del Lantro, antica cisterna medievale, o la Porta del Soccorso, accesso segreto delle mura cittadine.