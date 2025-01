Gli eventi imperdibili in provincia di Bergamo

Dal 23 al 26 gennaio, il Sentierone di Bergamo diventa il palcoscenico per la dodicesima edizione di ChocoBergamo, l’attesissimo evento dedicato agli amanti del cioccolato. Organizzata da Promozioni Confesercenti Bergamo, questa manifestazione è ormai un appuntamento fisso nel calendario cittadino. In piazza cioccolatieri provenienti da tutta Europa, pronti a offrire le loro delizie e a far conoscere le ultime tendenze del cioccolato artigianale. Non solo cultura e musica, ma anche sport. Dal 3 al 9 febbraio, la Val di Scalve sarà teatro di una competizione sportiva di rilevanza internazionale, con i Campionati Italiani di Sci Alpino che si svolgeranno a Schilpario. L’evento rappresenta non solo un'importante vetrina per gli atleti, ma anche un banco di prova strategico per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Il 19 febbraio, il Teatro Donizetti ospiterà una delle figure più amate della musica italiana, Claudio Baglioni, che porterà il suo spettacolo "PIANO DI VOLO soloTRIS". Questo concerto, che segna il ritorno dell’artista sul palco in un’inedita versione solista, rappresenta il terzo capitolo di un percorso musicale che unisce narrazione e performance, parola e melodia.