Valtellina, occ upazione in aumento: i profili più richiesti dalle aziende

Sondrio, 24 gennaio 2025 – Aumentano le opportunità di lavoro sul territorio valtellinese e valchiavennasco ma in alcuni settori si fa fatica a reperire personale adeguato e qualificato.

Sono infatti 1.400 le posizioni lavorative offerte dalle imprese della provincia di Sondrio nel mese di gennaio, 70 in più rispetto allo stesso mese del 2024 (+5,3%) e 3.630 nel trimestre gennaio-marzo 2025, 30 in più rispetto all’intero trimestre dell’anno precedente (+0,8%).

A delineare questo scenario è il bollettino del sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, iniziativa a cui partecipa la Camera di commercio di Sondrio. Il settore dei servizi ha in programma 900 assunzioni a gennaio (+9,8%) e 2.190 nel trimestre (+2,3%), con il comparto turistico, comprensivo dei servizi di alloggio e ristorazione, che stima 360 entrate nel mese, seguito da commercio (210), servizi alle imprese (160) e servizi alle persone (160).

Industria

A gennaio l’industria programma complessivamente 510 entrate e 1.440 nel trimestre (-0,7%), di cui, a gennaio 390 per l’industria manifatturiera e 120 nelle costruzioni (rispettivamente 950 e 490 nell’intero trimestre), superando le entrate previste per il mese e per il trimestre dal settore turistico, che normalmente costituisce il principale traino della crescita occupazionale, che stima 360 ingressi a gennaio e 850 nel trimestre.

Stabile e sempre elevato il mismatch tra domanda e offerta di lavoro, con le imprese della provincia che dichiarano difficoltà di reperimento per circa 735 assunzioni (52,5% del totale), confermando come causa prevalente la mancanza di candidati (nel 37,6% dei casi), mentre la “preparazione inadeguata” si attesta all’11,3%.

Introvabili

Risultano difficili da reperire attrezzisti, operai e artigiani del legno (81%), meccanici artigianali, montatori, riparatori, manutentori di macchine fisse e mobili (79,1%), addetti alle rifiniture costruzioni (78,6%) e autisti (74,1%). Fatto positivo aumentano i contratti stabili.