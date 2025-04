Bormio Terme cresce ancora: l’utile sfiora i 250mila euro

Bormio (Sondrio) – La società a maggioranza pubblica Bormio Terme è in ottima salute e chiude i conti del 2024 facendo registrare un utile vicino ai 250.000 euro. L’assemblea degli azionisti ieri ha infatti approvato il bilancio di esercizio al 31.12.2024 con un utile di 247.530 euro. Per il secondo anno consecutivo, l’utile risulta superiore ai 200.000 euro, fatto senza precedenti nella storia di Bormio Terme Spa.

Con un fatturato di quasi 6 milioni di euro la S.p.A. si inserisce tra le principali aziende della provincia di Sondrio e tra le migliori aziende termali italiane. La società è, finalmente, in grado di generare valore mantenendo la sua sostenibilità finanziaria. Segno questo di indubbia funzionalità della governance e di una corretta strategia di sviluppo. "Per tutto l’esercizio, l’attività sociale è stata svolta in modo regolare, registrando un incremento di fatturato in tutti i settori. Nel complesso, infatti, il valore della produzione 2024 è aumentato di quasi 350.000 euro rispetto al 2023 – dice la presidente Naide Falcione anche a nome del resto del Cda Matteo Sambrizzi, Enrico Bellotti, Pierantonio Nolo Belina e Michela Andreola -. Il settore "Benessere", si conferma core business della società, ricoprendo la metà del totale dei ricavi di bilancio, con un incremento del 15% rispetto all’esercizio precedente".

Tutti i rami hanno fatto registrare un aumento: il settore "salute e cure termali" (+2%; 1.277.552 euro), settore "ristorazione" (+8%; 652.261), settore "estetica" (+4%; 415.865) e, infine, lo "shop" (+6%; 305.117). "L’obiettivo, nel breve e medio periodo, è quello di sviluppare un programma di investimenti costanti per rinnovare ed aumentare le capacità produttiva dell’azienda. Solo nel 2024, la società ha realizzato investimenti per complessivi 1.2 milioni di euro di cui 170.000 per interventi di ristrutturazione e riqualificazione".A breve partiranno anche gli interventi straordinari previsti dal piano di riqualificazione e sviluppo da oltre 13 milioni che non comporteranno la chiusura della struttura. Il Cda ha voluto ricordare lo scomparso dottor Bertoletti per la professionalità e l’umanità sempre dimostrata.