Baxter ora diventa Vantive: novità nel settore medicale

Grosotto (Sondrio) – “Viviamo con energia il presente per costruire un futuro ancora migliore del passato che ci lasciamo alle spalle. Gli stabilimenti di Sondalo e Grosotto accolgono con entusiasmo la sfida di supportare la crescita nelle terapie renali”. A dichiararlo è Alex Vedovelli, direttore di entrambi, salutando il passaggio di Baxter a Vantive, in precedenza segmento Kidney Care di Baxter e ora ufficialmente operativa come società autonoma a seguito del completamento della sua acquisizione da Baxter International Inc da parte di fondi gestiti dalla società di investimenti globale Carlyle.

Un’operazione che soltanto in provincia di Sondrio riguarda una realtà di importanza strategica per il territorio che conta oltre 700 dipendenti, una produzione di eccellenza e un vastissimo portafoglio di prodotti che spazia dalle diverse terapie renali a quelle infusionali. “Con l’acquisizione da parte di Carlyle – prosegue il direttore dei due stabilimenti valtellinesi - Vantive, forte di oltre 70 anni di esperienza come leader nell’innovazione delle terapie renali ha avviato il suo percorso come società autonoma e punto di riferimento nella cura renale, guidata dalla mission di migliorare la qualità di vita dei pazienti e offrire loro nuove possibilità di cura”.

Vantive sviluppa tecnologie innovative, soluzioni digitali avanzate e servizi specializzati per supportare la dialisi peritoneale e la dialisi ospedaliera, oltre che per fornire terapie salvavita per il trattamento renale e di altri organi vitali nelle unità di terapia intensiva. Ogni giorno, i pazienti di oltre 100 Paesi nel mondo entrano in contatto con le persone, prodotti e servizi di Vantive. “Dai pazienti che iniziano il loro percorso di dialisi ai medici che lottano per salvare vite nelle terapie intensive, poter contare sul trattamento giusto al momento giusto è fondamentale. Per questo, il nostro impegno esclusivo in Vantive è quello di offrire soluzioni migliori, maggiore controllo e nuove opportunità per chi affronta queste sfide. - ha dichiarato Chris Toth, CEO di Vantive - Sono entusiasta di poterlo fare al fianco dei nostri 23.000 collaboratori che, ogni giorno, si impegnano per fare la differenza nella vita di milioni di pazienti e delle loro famiglie in tutto il mondo”. Sara Baldini