Yoga in montagna e workshop di disegno con Angela Ongaro Il Comune di Gandino organizza la "Settimana della Montagna", una serie di eventi per valorizzare il borgo medioevale e promuovere l'ambiente circostante. Questa sera si svolgerà il quinto appuntamento con "Yoga in montagna" al mattino e un workshop di disegno su "I fiori della montagna" in serata.