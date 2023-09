"Workers - Storie di ordinario sfruttamento a Legnano (MI)"

LEGNANO (Milano)

Si intitola “Workers - Storie di ordinario sfruttamento“ l’installazione interattiva per sensibilizzare sul grave sfruttamento lavorativo chefino a questa sera, 24 settembre, occuperà le sale di Palazzo Leone da Perego a Legnano. “Workers“ è un progetto unico nel suo genere, ideato e realizzato dalla sinergia tra Lule onlus e la Compagnia FavolaFolle, all’interno del progetto “Mettiamo le Ali – dall’emersione all’integrazione“ nell’ambito territoriale di Derive Approdi, progetto a contrasto della tratta di esseri umani e del grave sfruttamento. L’installazione è finanziata dal Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Comune di Legnano e sostenuto dalla Fondazione Comunitaria Ticino Olona Onlus.

"Workers rappresenta un mezzo di straordinaria importanza per l’emersione e la comprensione di questa problematica cruciale – ha spiegato Mariapia Pierandrei, Presidente di Cooperativa Lule Onlus –. Lo sfruttamento lavorativo è una sfida che affligge comunità e società in tutto il mondo. Affrontare questo problema richiede un impegno collettivo e un approccio multidisciplinare, in cui la sensibilizzazione svolge un ruolo fondamentale".

L’installazione si avvale di una fusione creativa di elementi visivi e sonori: dieci stazioni per raccontare storie diverse, rappresentando situazioni reali di disagio e ingiustizia, ma anche di coraggio e speranza. L’evento sarà accessibile a tutti e ad ingresso gratuito, con i seguenti orari di apertura: dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19.

Paolo Girotti