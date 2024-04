Weill e Brecht. Allestimento al Sociale

Giovedì 4 e venerdì 5 aprile, alle 20.30, doppio appuntamento con il Conservatorio di Como al Teatro Sociale di Como. La produzione di quest’anno prevede l’allestimento in forma scenica dell’opera lirica in tre atti “Ascesa e caduta della città di Mahagonny“ di Kurt Weill e Bertold Brecht, nella sua versione italiana realizzata per la prima volta al Teatro Sociale. L’opera vedrà impegnati numerosi studenti, accanto a Coro e Orchestra Filarmonica del Conservatorio, tutti diretti dalla bacchetta del Maestro Bruno Dal Bon, con la regia di Stefania Panighini, e la videoscenografia a cura di Nuova Accademia di Belle Arti.