Sondrio, vivere e lavorare in montagna: la grande fuga dalla città per diventare casaro

Mollare tutto e andare a vivere in montagna, a contatto con la natura, fra i verdi pascoli con capre e mucche. Un sogno che può diventare realtà. Diventare un imprenditore casaro specializzato è possibile infatti grazie a corsi di formazione organizzati in Valchiavenna e in Valcamonica. Regione Lombardia, attraverso il suo ente strumentale Ersaf e assieme la Istituto tecnico superiore Agrorisorse di Lodi, organizza due cicli di corsi formativi e divulgativi. Le lezioni sono rivolte principalmente agli operatori della filiera lattiero-casearia di montagna e per caseifici aziendali.

Il primo corso dal 14 ottobre al 25 ottobre 2024 in Valchiavenna, dove vi sono già alcuni iscritti. Le lezioni teoriche si terranno presso l’ Agriturismo "La Cà Vecia" a San Cassiano (Prata Camportaccio); mentre le esercitazioni pratiche verranno svolte presso il caseificio dell’azienda agricola di Barelli Gabriele in Via Fideria, a Samoloco (sempre nella valle del Mera).

"La figura che sarà sviluppare è quella del casaro imprenditore ed è rivolto a casari ed allevatori ma anche a chi non ha esperienza e vuole iniziare con il piede giusto – spiegano gli organizzatori - L’intera offerta formativa prevede due corsi di base di 76 ore di lezione, suddivise in teoria in aula e lezioni tecnico-pratiche in mini caseifici, e un corso di perfezionamento di 40 ore con lezioni teoriche e pratiche di specializzazione. L’obiettivo dei corsi è accrescere la professionalità del casaro. Il 2° corso dal 28 ottobre al 8 novembre 2024 a Vezza d’Oglio: le lezioni teoriche si terranno presso la Sala Torre Federici, via XX Settembre; mentre le esercitazioni verranno svolte presso il caseificio dell’azienda Gregorini a Vezza. La quota di iscrizione è di 1050 euro. Sarà anche organizzato un corso di perfezionamento, in questo caso per tutti a Vezza. I corsi per casaro d’alpeggio prevedono un attestato di certificazione delle competenze emesso dalla Regione.