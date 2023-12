Viti selezionate a prezzo agevolato

MORBEGNO

La Comunità montana Valtellina di Morbegno propone un bando per acquistare, in maniera agevolata, vitigni selezionati. In vista della prossima annata agricola, l’ente comprensoriale rinnova il sostegno alla viticoltura per contenere il fenomeno dell’abbandono delle aree coltivate a vite, tutelare, valorizzare e promuovere il territorio mandamentale a vocazione vitivinicola. Il sostegno si sostanzia in tre diverse azioni: assistenza tecnica, formazione teorica, prove in campo, in collaborazione con la Fondazione Fojanini. Allo scopo di migliorare la varietà di viti, inoltre, la Cm di Morbegno promuove l’iniziativa di distribuire vitigni selezionati a prezzo agevolato a favore dei conduttori di vigneti ubicati nel territorio mandamentale per sostituire le viti deperite o morte. Il bando, che rimarrà aperto fino al 2 febbraio 2024, è riservato ai conduttori di vigneti regolarmente iscritti al catasto vitivinicolo, per superfici superiori ai mille metri quadrati, o con fascicolo aziendale presso le associazioni di categoria, la cui produzione di vino è destinata al solo consumo familiare. Si possono acquistare da un minimo di 25 piantine a un massimo di 75, con un limite dato dal vigneto: se la superficie è inferiore a mille metri quadrati non si potranno richiedere più di 50 barbatelle. I soci delle cooperative dovranno effettuare la prenotazione singolarmente.

I viticoltori potranno come sempre contare sul supporto dei tecnici della Fondazione Fojanini per l’impianto e le pratiche agronomiche. Gli interessati possono ritirare i moduli per la prenotazione delle barbatelle presso gli uffici della Cm di Morbegno o scaricarli dal sito internet www.cmmorbegno.it.