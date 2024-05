Vini, sapori, tradizioni. Quattro giorni in Valtènesi

Torna la Fiera del Vino di Polpenazze del Garda, alla 72esima edizione. Da oggi a lunedì il paese sarà animato dalla rinomata manifestazione popolare che celebra vini, sapori e tradizioni della Valtènesi. L’evento ha una storia lunga e prestigiosa, nata nel 1947. Tornato nel 2023 dopo tre anni di pausa per la pandemia, ha riscontrato un successo senza precedenti e quest’anno si ripresenta con 25 cantine e oltre 200 etichette, tutte in mostra lungo le strade del centro storico fino alle 23.30 delle quattro sere.

Le degustazioni cominceranno oggi alle 18, mentre alle 19 apriranno i cancelli della Corte degli Assaggi, quest’anno nella nuova location al Giardino sotto le Mura con discesa direttamente da piazza Biolchi. Dalle 21 la musica invaderà il Castello con il DJ set di Fulvio Marini e la voce di Ruggero Tavelli.

Domani un’altra novità, l’apertura del Parco Fiera anticipata a mezzogiorno con le etichette in mostra in tutti i chioschi delle cantine e i punti di ristoro aperti, inclusi i food truck. Il pomeriggio si potrà visitare l’esposizione degli artisti in sala consiliare e partecipare alle attività ludiche con i Giochi ritrovati in legno. La sera spazio alla musica dal vivo con gli Alterego. Domenica l’inaugurazione ufficiale alle 9.30. Nel pomeriggio: percorsi culturali e interventi bandistici con la fanfara dei bersaglieri “Le Piume del Garda“, i giovani Balarì di Bagolino e la Banda Musicale di Polpenazze; mentre la sera “The Time Machine“ si esibirà tra le mura del Castello.

Lunedì pomeriggio lo spettacolo circense, alle 18 apriranno gli stand seguiti dall’esibizione degli allievi dell’ASD Garda Karate Team e alle 21 spazio all’iconica orchestra Sergio Garda Music. Alle 23 chiusura in bellezza con lo spettacolo pirotecnico visibile dal sagrato della Chiesa.

Milla Prandelli