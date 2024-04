Villa Carlotta e il Parco. Visita inusuale a tunnel e sotterranei

Un evento speciale, che include la visita di Villa Carlotta e del suo Parco. Domenica dalle 9.30 si potrà visitare uno dei luoghi più famosi del Lario, scoprendo anche le bellezze nascoste in luoghi inusuali come i sotterranei, cuore pulsante e produttivo della villa, e i tunnel dove con immensa cura sono conservati i preziosi agrumi. Sarà occasione per conoscere i progetti di collaborazione tra la Villa e il territorio, come gli orti e gli uliveti della Cooperativa sociale Azalea. L’evento è realizzato in collaborazione con Slow Lake Como, info: 392/0279675. Fino a settembre incluso cestino da picnic.