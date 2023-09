Viaggio in Tibet. Il reportage di Graziella Boni

Questa sera alle 20,45 in Biblioteca a Nembro la presentazione del reportage di viaggio a cura di Graziella Boni. Un itinerario nel Nord dell’India, nelle valli dove inizia il lungo percorso dell’Indo, con i gompa del buddhismo tibetano che punteggiano le pendici dei monti e regalano fascino al paesaggio. La città di Leh, capoluogo del Ladakh, nell’India settentrionale, è il punto di partenza geografica del percorso. Non lontano, ma oltre le creste dell’Himalaya, c’è il Tibet, la cui cultura è arrivata fino in Occidente nei secoli e che oggi, qui, rimane ancora originale, mentre oltre confine si fa di tutto perché scompaia. L’ingresso è gratuito, l’indirizzo: piazza Italia 6.