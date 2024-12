Via ai Lavori olimpici in zona Pentagono. Gli ambulanti traslocano

I lavori olimpici per il maquillage al Pentagono portano il mercato al centro nella sua sede storica. L’anno preolimpico è già iniziato, carico di aspettative e di cantieri aperti per la realizzazione di opere che disegneranno il futuro di Bormio: le normali attività risultano inevitabilmente condizionate da limitazioni imposte dai lavori in corso e devono essere temporaneamente riorganizzate. È il caso del mercato, che si svolge il primo e il terzo martedì del mese, durante la stagione invernale nell’area della cittadella dello sport, oggi inutilizzabile per gli interventi su Pentagono e Palafitta. Non potendo nemmeno ricorrere all’area di via Funivie, utilizzata nella stagione estiva e parte integrante della pista da sci, l’amministrazione comunale si è confrontata con la Polizia locale per esaminare aree idonee dal punto di vista logistico. "Con l’obiettivo di individuare la soluzione migliore per tutti e con l’impegno di considerare le esigenze di cittadini, ambulanti e commercianti, abbiamo valutato le possibili opzioni - sottolinea il vicesindaco Oscar Cola -, ipotizzando anche di dividere il mercato in due, ma l’unica possibile, in pratica una scelta obbligata, è rappresentata dalla sede storica, in piazza V Alpini, dove si svolgerà a partire dal 3 dicembre". Il mercato occuperà via al Forte, a partire dal semaforo. Via Nesini sarà occupata nel primo tratto, fino all’ingresso della cooperativa, che rimarrà accessibile da via De Simoni. Le bancarelle saranno posizionate anche nel piazzale Motta, lungo via Trieste e in parte delle vie San Vitale e Dante.

"Ci rendiamo conto come questa non sia la soluzione ottimale, in quanto il mercato avrebbe bisogno di ben altri spazi - chiarisce Cola -, Sarà nostra premura monitorare la situazione per valutare eventuali modifiche nell’interesse dei cittadini, degli ambulanti e dei clienti". F.D’E.