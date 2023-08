Lanzada, finiscono in acqua per salvare il cane: disperse due donne

Lanzada (Sondrio), 23 agosto 2023 - Paura nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 23 agosto, in Alta Val Malenco. Per salvare un cane finito in acqua vicino a un ponte in ferro che porta al rifugio Bignami, secondo quanto appreso, due donne sarebbero finite nel corso d'acqua ghiacciato, in territorio comunale di Lanzada. Sul posto sono intervenute le squadre di soccorritori del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio e della VII Delegazione di Valtellina e Valchiavenna con i Vigili del fuoco per le ricerche delle due donne, che risulterebbero disperse. Sul luogo intervenuti anche i carabinieri e gli elicotteri di Areu.