Lanzada in Valmalenco, disperse nel torrente: il racconto di un testimone VIDEO

Lanzada (Sondrio), 24 agosto 2023 – Proseguono le ricerche di Veronica Malini e Rosa Corallo, le due amiche lecchesi date per disperse in Valcamonica dopo che sono state viste essere state inghiottite dal torrente, impetuoso e gelido, che parte dal ghiacciaio di Fellaria, a 2.500 metri di quota, mentre tentavano di salvare il cane, caduto in acqua.

Francesco Glaviano, escursionista milanese, racconta di aver incontrato due testimoni oculari dell’accaduto incontrati sul sentiero per il ghiacciaio e di come si svolti i soccorsi nella giornata di ieri: “Due persone hanno visto queste due ragazze che nel tentativo di salvare il cane che era finito in questo torrente molto impetuoso sono finite anche loro nel torrente e sono scomparse” . Con loro, ha aggiunto, c'era una terza persona, "forse una guida" che poi "ha guidato i soccorsi sul bordo del torrente”.

Glaviano riferisce anche della presenza di soccorritori alpini e dei vigili del fuoco, che hanno scandagliato i punti più profondi del torrente, ma senza trovare le due disperse, finché ha fatto buio.