Forte vento e condizioni meteo avverse: statale 36 chiusa a Madesimo

Madesimo, 19 gennaio 2024 – Traffico interrotto sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, l’importante direttrice che collega la Brianza al confine con la Svizzera, attraversando le province di Monza, Lecco, Como e Sondrio.

L’intera zona della nota località sciistica, al momento, è sferzata da forti raffiche di vento. Condizioni meteorologiche particolarmente avverse che hanno spinto i responsabili di Anas a optare per la chiusura del tratto al chilometro 140,600. Per ora, quindi, auto e altri veicoli non possono utilizzare il “corridoio d’asfalto” fra Svizzera, laghi e Brianza in entrambi i sensi.

Quando la situazione meteo migliorerà, la strada verrà riaperta. Nella nota diffusa per comunicare lo stop al traffico Anas ricorda che l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione Vai di Anas, disponibile gratuitamente in App store e in Play store.

Il servizio clienti Pronto Anas, invece, è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.