Varenna, alt ai camion Centro e imbarcadero senza traffico e smog per proteggere i turisti

di Daniele De Salvo

La “Perla del Lario“ è troppo bella e preziosa per rovinarla con traffico e inquinamento. Per questo il sindaco Mauro Manzoni ha messo al bando i mezzi pesanti, sia dalla zona del centro storico, sia dell’imbarcadero dei traghetti. "Dopo un’attenta valutazione del traffico veicolare locale, si è deciso di limitare la circolazione ad alcune categorie di veicoli per il centro storico – spiega il primo cittadino -. È una scelta che ha l’obiettivo di alleggerire il traffico per favorire e tutelare i pedoni".

I divieti sono già scattati in concomitanza con l’inizio della stagione turistica primaverile. Il centro storico è off-limits per i mezzi che trasportano più di 8 persone, i camion che pesano più di 3 tonnellate e mezza, i veicoli ingombranti che sono più lunghi di 5 metri. Ci sono ovviamente delle eccezioni: i residenti, gli autorizzati, il carico e scarico merci, i bus del servizio di trasporto pubblico e gli scuolabus, i mezzi di soccorso, i van da e per gli alberghi e le strutture ricettive, i mezzi per i diversi servizi pubblici come la raccolta della spazzatura.

"Abbiamo introdotto divieti per garantire la sicurezza pure nella zona dell’imbarco dei traghetti", prosegue il sindaco. I divieti riguardano i fine settimana, i festivi, il ponte del 25 Aprile, dei 2 giugno e di Ognissanti e tutto agosto. "Questa decisione ha lo scopo di evitare che l’incrocio di veicoli di grandi dimensioni determini il blocco del traffico sull’arteria del centro storico, che è di calibro comunque limitato – prosegue Mauro Manzoni -. Vogliamo, inoltre, rendere più sicura per i pedoni la zona dell’imbarcadero che è sempre molto affollata, visto l’elevatissimo numero di turisti".