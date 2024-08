Vandali allontanati dai residenti

MORBEGNO

Quattro ragazzi prendono a calci un pannello al lavatoio di Morbegno ma vengono smascherati dagli abitanti della zona. Il video ha poi fatto il giro del web e sui siti si è scatenata la condanna da parte degli abitanti della città della Bassa Valle, indignati per un comportamento tanto stupido quanto inqualificabile.

I calci scagliati contro un pannello sono un evidente segno di disagio da parte di quattro ragazzotti che, evidentemente "annoiati" o arrabbiati col mondo, hanno penato bene di operare atti vandalici contro un bene cittadino. E, pare, che nonostante gli abitanti li abbiano invitati a smettere i quattro siano andati avanti per qualche minuto, senza tuttavia (per fortuna) danneggiare il pannello. Potenza della maleducazione. Dalle immagini, riprese con un telefonino, le autorità potrebbero risalire ai 4 ragazzi che, per molti, dovrebbero effettuare qualche lavoretto per la comunità. "Io proporrei – dice Mario – visto che si riconoscono, dei lavori socialmente utili per loro e per i genitori". Emanuela propone "un corso di formazione su come si usano carta vetrata e pennelli e un anno di lavori socialmente utili… così altri coetanei ci penserebbero prima più volte prima di sfogare il proprio disagio sulla cosa pubblica". Qualcuno punta il dito su "genitori troppo permissivi". Diatriba estiva, in attesa che si diano eventualmente dei nomi ai volti ritratti.

Il luogo del vandalismo, a pochi passi dal centro, è un luogo della tradizione cittadina, dove un tempo le donne lavavano i panni. Oggi il lavatoio è sede espositiva e anche durante le feste di Natale è un richiamo per residenti e turisti.

F.D’E.