Valmasino, ragazza scivola per oltre 100 metri in un canale: soccorsa d’urgenza

Una ragazza è scivolata domenica di Pasqua per oltre un centinaio di metri in un canalone sul monte Sissone, in Valmasino, in provincia di Sondrio. La giovane è stata soccorsa dagli uomini del Soccorso alpino e speleologico lombardo ed ha riportato un trauma a una gamba.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio. La ragazza stava facendo un’escursione insieme a tre amici quando, a circa 3.100 metri di quota, è caduta scivolando in un canalone. I suoi compagno hanno chiamato aiuto e l’Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto intervenire subito sul posto l’elisoccorso di Sondrio.

Nello stesso momento, i tecnici della Stazione di Valmasino, VII Delegazione Valtellina Valchiavenna del Soccorso alpino, erano pronti a partire per dare supporto all'équipe. La ragazza è stata portata d’urgenza in ospedale, fortunatamente le sue condizioni non erano critiche.

Un'altra persona del gruppo è stata recuperata perché in difficoltà, mentre altri due compagni di escursione invece sono scesi in autonomia fino al bivacco Kima per poi rientrare a valle. L'intervento è terminato in un paio d'ore.