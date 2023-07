Incidente in Val Masino, escursionista 45enne precipita e muore a Preda Rossa

Val Masino (Sondrio), 23 luglio 2023 - Incidente mortale questa mattina in Val Masino in località Preda Rossa dove un quarantacinquenne è precipitato perdendo la vita. Le operazioni di recupero da parte degli uomini del Soccorso alpino sono ancora in corso e sul posto è mobilitato anche l’elisoccorso di Sondrio.

Non è ancora chiaro se l’uomo che è deceduto era un escursionista o un cercatore di funghi, come il settantenne che ieri pomeriggio ha perso la vita nei boschi sopra Caiolo.

A Gordona sono in corso le operazioni di soccorso di una ventottenne che si è ferita urtando contro le rocce mentre faceva canyoning a Bodengo. La giovane sarebbe precipitata in un passaggio del corrente schiantandosi contro i massi sottostanti. Insieme ai soccorritori sono stati mobilitati i carabinieri.