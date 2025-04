Valmalenco. Valposchiavo. Corsa e radici

LANZADALa Valmalenco-Valposchiavo, in programma la domenica di Pasqua, è entrata nella storia delle gare più ardite di corsa in montagna che salgono oltre i duemila metri. Fino alla mezzanotte del 3 agosto sarà possibile online, sul sito www.international-skyrace.org accaparrarsi un pettorale al costo di 50 euro che dal 4 all’11 agosto diventeranno 55 e infine 60, per i ritardatari che si iscriveranno dal 12 alle 23.59 del 20 agosto. La competizione, nata nel 2002, suggella le comuni origini e le tradizioni che legano le due comunità, malenca e poschiavina. Una storia interrotta nel 2012 che ha avuto un nuovo inizio nel 2023 per volontà della Sportiva Lanzada e della Sportiva Palü e che, da questa edizione, è inserita tra le azioni di Valleys4Actions, il progetto finanziato nell’ambito del programma Interreg VI Italia-Svizzera 2021/2027 che punta ad avvicinare e a connettere, a valorizzare e a promuovere territori di confine. "La Valmalenco-Valposchiavo è una manifestazione speciale, il cui valore va oltre lo sport, proprio perché unisce le nostre valli e promuove due territori uniti dalla storia e separati da un confine" sottolinea Massimo Giordani, presidente della Sportiva Lanzada. "Speriamo che il meteo sia dalla nostra parte – aggiunge Dario Marchesi della Sportiva Palü –. Confidiamo in una buona partecipazione per assicurare la continuazione della gara che in futuro avrà luogo ogni due anni". Confermato il percorso di 30 chilometri, per un dislivello di 2000 metri, con partenza da Lanzada, in località Pradasc, alle 8.30, e arrivo nella piazza Comunale di Poschiavo intorno alle 11. Info e modalità di iscrizione sul sito www.international-skyrace.org.

S.B.