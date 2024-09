Sondrio, non le affittano casa perché ha il cane: artista di strada costretta a dormire su un furgone

Sondrio, 4 settembre 2024 – “Dobbiamo ringraziare la parte buona del mondo – dice, parlando anche per l’inseparabile amica a quattro zampe – ma ora sono io che voglio aiutare chi è nella situazione in cui ci siamo trovate noi”. A parlare è Valentina Cama, artista di strada sondriese di 37 anni, da più di venti volto notissimo per generazioni di bambini che ha fatto divertire con trampoli, palloncini e arti varie.

Senza un tetto

La situazione cui fa riferimento è quella della scorsa primavera, quando la giovane donna per gravi motivi personali ha deciso di lasciare la casa dove viveva e, non trovando qualcuno che le affittasse un alloggio a un prezzo modico e, soprattutto, accettasse Akira, la sua pastorona di 11 anni, si è vista costretta a vivere per due mesi non sotto un ponte, ma quasi: il viadotto della tangenziale che sovrasta il parcheggio del parco Bartesaghi, a Sondrio, stretta alla sua fida amica a quattrozampe, dentro il furgone che utilizza per i propri spostamenti di lavoro e per ricoverare, gli stessi attrezzi di lavoro, dai famosi trampoli a un sidecar.

Lo sfogo social

Una situazione pericolosissima, soprattutto di notte, al punto che Valentina, vittima tra l’altro anche di un’incursione di uno o più ladri nel van che mentre non c’era le hanno rubato tutto, in un momento di totale sconforto ha deciso di sfogarsi con un video postato su Facebook nel quale lamentava il fatto che nessuno volesse affittarle un appartamento (“Non posso spendere più di 300 euro al mese, ma nonostante la situazione, anche quando stavo nel furgone ho sempre lavorato e messo da parte quel che guadagnavo, potrei anticipare anche sei mesi”) perché in quella casa sarebbe andata a vivere anche Akira, “tutta la mia famiglia”.

Scatta la solidarietà

Quel post ha dato vita a una catena di solidarietà straordinaria, con l’Italia intera commossa per l’appello di Valentina e conseguenti proposte di case in affitto da ogni regione dello Stivale, compresa quella a Piateda, un pugno di chilometri da Sondrio, dove da qualche giorno Valentina e Akira vivono.

Giusto il tempo di abituarsi alla felicità di avere un tetto e una porta da chiudere a chiave e a Valentina è venuta l’idea. “Non sono certo un’agenzia immobiliare, né intendo diventarlo – dice – ma ho ricevuto talmente tante offerte da parte di proprietari di case disponibili ad affittare a persone con animali, che ho deciso di mettere questa lista a disposizione di chi si trova in una situazione simile a quella in cui eravamo Akira ed io. Ho creato un gruppo Facebook che si chiama ‘Affitto zona Sondrio pet friendly’ e sto dialogando con altri gruppi simili di tutta Italia proprio perché mi sono resa conto di quanto il fenomeno sia diffuso".

Il desiderio è “mettere in contatto domanda e offerta anche perché quelle che mi sono arrivate, fra email, messaggi, whatsapp, telegram e instagram sono veramente tante, le sto ancora ordinando perché non voglio nella maniera più assoluta che l’esperienza che abbiamo attraversato io e Akira possa essere vissuta da qualcun altro, nessuno deve finire sotto un ponte per non separarsi dal proprio animale”.