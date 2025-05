Lavori al cimitero, necessario lo spostamento temporaneo dei defunti

Terminata da poco la stagione invernale, col disgelo è tempo di lavori. Nei giorni scorsi, nel corso di un’assemblea pubblica molto partecipata, l’amministrazione comunale guidata da Remo Galli ha illustrato le modalità di realizzazione di un’opera importantissima: la riqualificazione, a partire dal livellamento, del cimitero di Trepalle, frazione di Livigno posta intorno ai 2000 metri di altezza. Un’opera tanto attesa dai residenti e che, presumibilmente, vedrà la luce nella primavera del 2027.

"Innanzitutto mi preme ringraziare tutti i residenti nella frazione di Trepalle per la grande collaborazione, disponibilità e sensibilità, perché dietro c’è tutta un’attività inerente il temporaneo spostamento dei defunti – ha detto Galli –. I lavori richiederanno un esborso di un milione, termineranno tra due anni e permetteranno di mettere in sicurezza e di riqualificare il cimitero. Se ne parlava da tanti anni, noi avevamo promesso qualche anno fa di voler realizzare l’opera ed è gratificante vedere di essere riusciti a mantenere l’impegno. Un ringraziamento particolare al consigliere comunale Diego Rodigari per il lavoro profuso".

Continuano le serate organizzate per rendere partecipe la popolazione sulle opere in via di realizzazione. Lunedì ci sarà un incontro in cui si illustrerà il progetto dei marciapiedi in via Florin. Intanto proseguono le “opere olimpiche“, infrastrutture realizzate con fondi reperiti grazie ai Giochi invernali, visto che Livigno ospiterà le prove olimpiche di Milano Cortina di tutte le specialità di snowboard e freestyle: nello specifico sono iniziati i lavori nelle gallerie della Forcola e quelli del parcheggio interrato del Mottolino.

Fulvio D’Eri