Valdidentro, ciclista di 68 anni gravemente ferito dopo essere precipitato in un torrente

Valdidentro (Sondrio), 15 luglio 2024 – Grave incidente in montagna questo pomeriggio prima delle 14. L’eliambulanza e gli uomini del Soccorso alpino sono rimasti impegnati diverse ore per recuperare un ciclista 68enne precipitato dentro un torrente mentre percorreva in bici un sentiero nel territorio comunale di Valdidentro tra Malga Trela e Passo Trela. L’uomo è riuscito a uscire da solo dal torrente e a dare l’allarme. Nella caduta ha riportato diverse ferite e traumi, fra cui una sospetta frattura a una spalla, ed è stato trasportato con l’elisoccorso in codice giallo (quello di media gravità) all’ospedale Morelli di Sondalo. Sempre i tecnici del Soccorso alpino sono intervenuti anche in Valmasino per soccorrere un 69enne, caduto intorno alle 16. Da qui l’allarme. Anche in questo caso, fortunatamente, l’escursionista non sarebbe in pericolo di vita.