Tragedia a Livigno. Valanga travolge un gruppo di sci alpinisti, muore un 35enne

Livigno (Sondrio) – Tragedia in quota alla vigilia di Natale a Livigno: intorno alle 12.44 un gruppo di sci alpinisti che si trovava nella zona della Malga Vallaccia, a oltre 2.100 metri di altezza, è stato travolto da una valanga. Uno di loro, un uomo di 35 anni, è stato travolto dalla neve. Immediatamente i compagni hanno allertato i soccorsi e nel frattempo hanno iniziato a scavare per tirare fuori l’amico.

Sul posto sono arrivati due elisoccorsi e il soccorso alpino Cnsas di Livigno. Purtroppo però per il 35enne non c’era più niente da fare: è stato trovato sotto un metro e mezzo di neve. La salma al momento è ancora sul posto, in attesa dell’arrivo del magistrato. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, i carabinieri di Tirano e il 118. Non è ancora possibile sapere la nazionalità e l’identità della vittima.

I cinque non erano sciatori ma escursionisti, dunque si trovavano lontano dalle piste di neve battuta.

Il bollettino regionale sul pericolo valanghe dava per oggi (e anche per domani ma in diminuzione) sulle Alpi Retiche un pericolo marcato (3in una scala di 5). In particolare segnala come luoghi pericolosi tutti i punti oltre i duemila metri. Ecco cosa si legge nel bollettino: “Presenza di lastroni da vento in quota e strati deboli inglobati a nord. Le aree più delicate saranno localizzate nei pendii ripidi ombreggiati, ove il manto nevoso manterrà un consolidamento moderato. Il distacco provocato dei recenti lastroni potrà avvenire ancora con debole sovraccarico, generando valanghe di medio-grandi dimensioni. Attività valanghiva spontanea possibile durante le ore più calde dai ripidi pendii a sud non ancora scaricati”.

