Valanga si stacca dalla montagna a Bivio, travolti due scialpinisti: muore 42enne. Ferito l’amico

Tirano, 8 dicembre 2023 - Una valanga si è staccata in alta montagna, dal Piz Grevasalvas, in Svizzera, nel Cantone dei Grigioni, non lontano dal confine con la Valtellina. La massa di neve ha investito due sci-alpinisti italiani entrambi di 42 anni uccidendone uno.

Un terzo componente della spedizione alpinistica di 32 anni, del tutto illeso, è stato trovato dai soccorritori con i cani mentre cercava di scavare nella neve per salvare gli amici travolti dalla slavina. Uno dei dei due 42enni è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale elvetico di Coira.

Il drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di ieri e ne ha dato notizia oggi la TV svizzera Rsi. Non è stata resa nota, dalle autorità di Polizia Cantonale, l'identità della vittima. E neppure la località di residenza.