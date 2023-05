Val di Mello: grossa frana si abbatte sulla salita allo Scoglio della Metamorfosi

Valmasino (Sondrio), 22 maggio 2023 - Una grossa frana si è abbattuta su una delle vie più celebri tra gli appassionati di arrampicata che durante tutto l'anno si recano, da ogni parte del mondo, in Val di Mello.

Si tratta del sentiero per la salita allo Scoglio della Metamorfosi, con la via Luna nascente, o per la discesa dalla Dimora degli Dei - Kundalini, con le rocce che si sono staccate nel tratto dove si attraversa il torrente, all'altezza delle sponde del Qualido, esattamente a destra della Via del Fungo.

I tecnici del Soccorso Alpino, in una nota appena diffusa, sconsigliano vivamente di attraversare il corpo frana in quanto ci sono dei massi instabili e precari. Per chi volesse percorrere gli itinerari della Dimora degli Dei è possibile scendere in doppia dalla via Big Bambù.