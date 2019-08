Sondrio, 19 agosto 2019 - Estate di passione per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, la coppia nata nel programma di Canale 5 'Uomini e Donne'. Dopo essersi piaciuti, scelti ed innamorati, la giovane valtellinese e il suo fidanzato continuano a vivere felici la loro storia, che sembra andare davvero a gonfie vele. Una relazione fatta di gesti concreti e non solo di foto, filmati e storie Instagram, visto che i due stanno sempre insieme, hanno conosciuto le rispettive famiglie e sono entrati l’uno nella quotidianità dell’altra.

Dopo qualche giorno al mare a Taranto, in Puglia, località dalla quale proviene Andrea, la coppia si è spostata in Valtellina. E proprio qui ha trascorso Ferragosto. Immancabili le immagini sui rispettivi profili social. Tantissimi i commenti da parte dei fan: “Natalia voi siete la nostra coppia preferita dal primo giorno che avere incrociato i vostri sguardi e ci siete piaciuti subito tra di voi si vedeva che c’ era qualcosa e quel qualcosa e’ amore insieme siete pazzeschi divertente e unici con voi non ci si annoia mai viva il vero amore che da emozioni siete unici…”. Non solo, c’è anche chi sottolinea: “Voidevastanti nella vostra devastante quotidiana normalità”, mentre c’è chi scrive “Vuol dire soprattutto quello Divertirsi..ridere..scherzare..prendersi in giro..non annoiarsi mai..sono alcune delle chiavi fondamentali in un rapporto..e voi le avete tutte. Siete stupendi..è proprio un Grande Amore”.

Nel frattempo, continuano ad aumentare i pettegolezzi che vorrebbero Andrea e Natalia tra le coppie della seconda edizione di Temptation Island Vip 2. Si tratta di voci di corridoio, ma i fan sperano di vederli nuovamente in tv insieme: i due hanno un caratterino davvero niente male e sarebbero perfetti per un reality show come quello di Canale 5 che inizierà a settembre.