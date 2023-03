Uno spettacolo di magia aiuterà i bambini disabili

La magia accorre in aiuto dei bambini disabili. Sarà interamente riservato alla Marco Berry onlus, per sostenere il progetto sociale "Iron Mind" con cui dal 2017 la onlus promuove la pratica sportiva tra i minori con disabilità per abbattere qualsiasi forma di barriera (mentale, economica, logistica), il ricavato dello spettacolo di magia "Illusion - The Greatest Show", presentato da Marco Berry, volto noto della tv e presidente dell’omonima onlus, e dal mago Raul Cremona, in programma stasera e domani sera alle 21 all’auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo. Sul palco, alcuni dei più acclamati prestigiatori, illusionisti e entertainer del panorama internazionale. Ci saranno Mirco Menegatti, maestro indiscusso della magia con le colombe; Marco Zoppi&Rolanda, campioni della magica arte delle bolle di sapone; Walter Maffei, poliedrico prestigiatore, comico e visual performer; Shezan, mago, giocoliere e fachiro dallo stile fiabesco; Vegas, giovane e talentuoso mago fresco vincitore del prestigioso festival Les Maitres de la magie 2023; Jordan, prestigiatore tra i più eclettici, specializzato nell’arte del pick-pocket. "La Marco Berry onlus - spiega il presidente Marco Berry -nasce nel 2011 per iniziativa di un gruppo di amici per dare vita a progetti con un unico scopo: aiutare i bambini. Mio nonno mi diceva che da soli possiamo fare poco, ma se costruiamo un gruppo, una rete di persone che vogliono partecipare a un progetto e ognuno porta un piccolo contributo, il progetto può fare la differenza. Con Iron Mind abbiamo voluto sottolineare il potere meraviglioso che rappresenta lo sport come aggregatore, come medicina in più, come fonte di energia". I biglietti per lo spettacolo Illusion sono acquistabili sulla piattaforma MiDA ticket al link: https:shop.midaticket.itmarcoberryonlusEvent1300Dates. Michele Andreucci