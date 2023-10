Uno scatto in avanti. Alla terza edizione la mostra fotografica

S’inaugura stamane alle 11 nel cortile del palazzo comunale di Lecco la mostra Uno scatto in avanti. È la terza edizione della mostra fotografica promossa dal Comune di Lecco in collaborazione con la cooperativa sociale L’Arcobaleno e Asst di Lecco nel contesto delle iniziative organizzate in occasione della Giornata mondiale della salute mentale. La mostra è visitabile sino al 17 ottobre dalle 9 alle 12.00 e dalle 14 alle 16, escluso il fine settimana. Presenta l’esperienza del laboratorio di fotografia promosso dai servizi per la salute mentale gestiti da L’Arcobaleno.D.D.S.