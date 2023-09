"Uniamo le forze per salvare la Chiesa del Sassello a Bormio: primo confronto"

Il Comune di Bormio si impegna fortemente per salvare dal degrado la Chiesa del Sassello. Si è tenuto nei giorni scorsi nella Magnifica Terra un primo confronto, breve e informale, necessario per chiarire la posizione del Comune di Bormio, che già da tempo, per iniziativa dell’assessore alla Cultura, Paola Romerio Bonazzi, si era reso disponibile a condividere un’azione per salvare la chiesa del Sassello che versa in un grave stato di degrado.

La settimana scorsa l’assessore Romerio Bonazzi, insieme ad alcuni consiglieri, ha parlato con il nuovo presidente dell’associazione per la difesa della Chiesa del Sassello, con il nuovo socio Alessandro Bernardi e con Lucio Schiantarelli, vera e propria memoria storica.

Unire le forze e impegnarsi a tutti i livelli: questa è l’idea.

"Tutti a Bormio abbiamo nel cuore la chiesa del Sassello – sottolinea l’assessore Romerio Bonazzi – e a tutti è evidente come non si possa ritardare ulteriormente un intervento per frenare il degrado, intervento che peraltro richiede somme ingenti. Per accedere ai bandi di enti pubblici o di organismi privati è indispensabile che la proprietà della chiesa sia pubblica, per questo motivo, come amministrazione comunale, ci siamo resi disponibili a un confronto con l’associazione e con i proprietari. Riteniamo che si sia già perso troppo tempo, ora bisogna intervenire. Certamente tutto dipende dai privati che ne detengono la proprietà, ma noi siamo pronti, come abbiamo più volte ripetuto sin dal nostro insediamento. Il colloquio con il presidente De Lorenzi è stato importante per conoscersi ma dovranno seguire altri passaggi formali per definire il futuro coinvolgimento del Comune".

Fulvio D’Eri