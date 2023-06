Una vetrina internazionale Al via i Mondiali di Rafting

di Fulvio D’Eri

Sondrio è sempre più città dello sport. L’impegno dell’amministrazione comunale per la realizzazione del campo gara, la calorosa accoglienza della città per la cerimonia di apertura e l’atmosfera di festa.

Sondrio città che sta vivendo intensamente i Campionati mondiali di rafting, in corso di svolgimento sulle bellissime rapide del fiume Adda tra Boffetto (Piateda) e il parco Bartesaghi sondriese, quale occasione di notorietà e di promozione del territorio e delle sue eccellenze.

"I grandi eventi sportivi rappresentano una straordinaria opportunità per far conoscere la nostra città e tutto ciò che offre - spiega il vicesindaco Francesca Canovi -: i Mondiali di rafting hanno un’eco mediatica internazionale e ci aiuteranno a promuovere il nostro territorio in stretta sinergia con gli altri Comuni coinvolti, la Comunità Montana Valtellina di Sondrio e la Provincia. Grazie a questa unità d’intenti, come enti pubblici abbiamo sostenuto gli organizzatori e ci siamo impegnati per avere questa importante manifestazione. I primi riscontri sono molto positivi: ci attendono belle giornate di sport e Sondrio, l’Adda e il Parco Bartesaghi saranno protagonisti".

Soddisfazioni che ripagano l’amministrazione comunale dell’impegno profuso per trasformare un sogno in realtà. Un progetto partito da lontano, grazie alla collaborazione avviata con Indomita. A partire dal marzo scorso sono stati eseguiti i lavori per il campo gara sull’Adda ed è stato l’assessore all’Urbanistica, alla Viabilità e all’Ambiente Carlo Mazza a seguire l’intervento in alveo, per un totale di 200 mila euro, autorizzato da Regione Lombardia e dal Comune di Albosaggia e condiviso con l’Unione Pesca Sportiva della provincia di Sondrio.

Sono stati posizionati isole e pennelli, a creare zone di calma alternate a rapide, per il campo gara senza impattare sul corso del fiume. L’estate sportiva sondriese avrà uno dei suoi momenti clou in settembre quando nella serata del 2 e del 3 si terranno due partite di basket di altissimo profilo, inserite nella Valtellina Summer League, mentre il 16 e il 17 il Palascieghi ospiterà un torneo di pallavolo femminile al quale parteciperanno 4 squadre di Serie A. Sport quale traino del turismo. Sondrio ci crede.