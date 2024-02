Una risata anti-violenza di genere

Un momento di sensibilizzazione sulla violenza di genere con la presentazione della mostra “Laugh!“ (Ridi!) di Monica Pirone, organizzato da Alstom: un viaggio alla scoperta della condizione femminile nel mondo, aperta al pubblico fino all’8 marzo. L’evento si terrà mercoledì 6 marzo a partire dalle 11 nella sede di Alstom in via Santa Vecchia 1, a Valmadrera. Durante l’inaugurazione saranno fornite le conoscenze e gli strumenti essenziali per riconoscere i casi di possibile violenza, intervenire e diventare portavoce all’interno della propria rete di relazioni. Alstom ha sempre promosso progetti su temi quali la parità e l’identità di genere.