Una pedalata sui laghi della Brianza

Cambia stile, vai in bici. È lo slogan della Settimana europea della mobilità, fatto proprio anche dai responsabili del Parco Adda Nord, che, per domenica prossima, propongono una pedalata per osservare la fauna in riva al lago di Garlate, guidati dagli ornitologi del Cros di Varenna. Si parte alle 9 da piazza Era a Pescarenico di Lecco e si finisce alle 12.30. Verrà effettuato il giro dei laghi di Garlate e Olginate. L’arrivo è al Lavello di Calolziocorte. Volontari e volontarie di Fiab-LeccoCiclabile forniranno il servizio di accompagnamento per il ritorno a Lecco, lungo la sponda orientale del lago di Garlate. La partecipazione è gratuita ma occorre iscriversi entro venerdì alle 14 alla mail [email protected].