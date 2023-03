Una donna che sa aspettare Con Morales

Ieri è stata la giornata internazionale della donna, che celebra le conquiste sociali, politiche ed economiche delle donne. La ricorrenza vuole porre l’attenzione anche sulle discriminazioni e sulle violenze a cui le donne sono ancora soggette. Il Comune di Cerro Maggiore, per l’occasione, propone lo spettacolo di cabaret di e con Katia Morales (foto) "Una donna che sa aspettare….", che andrà in scena all’auditorium di via Boccaccio domani alle 21. L’ingresso è libero e un buffet sarà a disposizione per tutti i partecipanti. Si replica poi sabato a Bernate Ticino nella palestra comunale dalle 19. L’ingresso è riservato gratuitamente alle sole donne residenti.