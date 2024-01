Una casa per uscire dal tunnel. Il Centro contro la povertà aiuta le famiglie in difficoltà

Il Centro servizi per il contrasto alla povertà, promosso dal Comune di Sondrio con la rete di partner pubblici e privati e finanziato con fondi europei, è diventato realtà. Alla Piastra, nei locali dell’ex Capararo, da alcune settimane è aperto il Centro diurno che offre servizi di pronta emergenza a persone in grave difficoltà che trovano un posto caldo, che hanno la possibilità di lavarsi e di cambiarsi, che possono contare sull’aiuto di operatori. È gestito dalla cooperativa Lotta contro l’emarginazione. È inoltre attivo, per il momento ospitato al piano rialzato, il servizio di segretariato sociale che fornisce un supporto nel disbrigo di pratiche di base quali la richiesta della residenza, dell’Isee o di certificati. Nei prossimi mesi, terminati i lavori di ristrutturazione, anche questo servizio sarà collocato negli spazi del Centro diurno, mentre il trasferimento di Emporion, oggi dislocato in zona Agneda, è previsto nel corso dell’anno. Il Centro è aperto da lunedì a venerdì. "Il valore aggiunto di questa iniziativa - evidenzia l’assessore ai Servizi sociali Maurizio Piasini - è rappresentato dalla creazione di un punto unico di riferimento, comodo e funzionale per le persone che necessitano di aiuto, ideale per tutti gli operatori del pubblico e del privato sociale impegnati in questo ambito. In questi ultimi anni, anche a seguito della pandemia, si sono evidenziate nuove emergenze che richiedono interventi puntuali: con questo progetto, come Comune di Sondrio, operando in una logica di rete, in stretta sinergia con gli altri attori, rafforziamo le azioni di aiuto alle persone in difficoltà per accompagnarle nell’uscita dalle situazioni di povertà".

Fulvio D’Eri