Un parco per skater e non solo. Maggiore spazio ai giovanissimi

Un parco per gli skater, oltre che per i bambini più piccoli, che unisce via Milano con la biblioteca Uau, dedicata agli adolescenti, ed il centro polifunzionale Mics. Il progetto “Oltre la strada”, per la riqualificazione di via Milano, si arricchisce di un nuovo tassello: il parco pubblico nell’area di Case del Sole, che completa in modo coerente il disegno degli spazi aperti dell’intera area, connettendo da nord e a sud la vita del quartiere. Le aree sono state progettate per un’utenza giovane e per il potenziamento degli spazi di socialità per il quartiere, a cui si aggiungono spazi per il gioco. Gli spazi sono stati organizzati per offrire a ragazzi e adolescenti diverse attività per il tempo libero, tra cui spicca lo “Skateplaza”.

La spesa complessiva per questo intervento ammonta a 590 mila euro. "Un progetto visionario – ha sottolineato la sindaca Laura Castelletti, presente al taglio del nastro con le assessore all’Ambiente, Camilla Bianchi, e all’Urbanistica, Michela Tiboni – che si sta concretizzando, passo dopo passo. Dopo la sala studio di via Milano 140, a breve sarà aperto il teatro Borsoni, nell’area ex Ideal, e fra qualche anno torneremo per la rigenerazione della Caffaro. Una trasformazione urbanistica e sociale, che parte dalla cultura".

L’auspicio dell’amministrazione è che non sia solo il pubblico ad intervenire sulla rigenerazione della zona, ma che arrivino anche gli investimenti dei privati.

Federica Pacella