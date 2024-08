Un ospite indesiderato. Allarme per la cimice verde. Attacca i pomodori negli orti

SONDRIO

La cimice asiatica attacca le mele di Valtellina e quella verde i pomodori. Nessun allarmismo ma come segnalato sul notiziario tecnico, servizio difesa fitosanitaria, della fondazione Fojanini "da controlli effettuati (nella prima decade del mese di agosto) si osserva nei meleti un incremento di presenza di cimice asiatica". Quest’anno, con caldo afoso e quindi tanta umidità, la cimice asiatica si è ripresentata in Valtellina con numeri piuttosto rilevanti. La fondazione Fojanini, ipotizzando la raccolta delle mele di tipo Golden e Stark nelle zone precoci entro il 10 settembre e rilevando questo aumento di cimici asiatiche, ha consigliato agli agricoltori di effettuare eventuali trattamenti prima del 20 agosto.

Ma cosa comporta la presenza della cimice sui meleti? A spiegarlo è Paride Dioli, entomologo sondriese che nel 2012 scoprì l’esistenza della cimice proveniente dall’Asia e la certificò insieme alla professoressa Lara Maistrello dell’Università di Modena e Reggio Emilia. "La cimice asiatica, un parassita, punge la mela nella parte vicina al picciolo – entra nel dettaglio l’esperto studioso, Dioli – e lì in quel punto si forma una specie di tappo di sughero color grigio. Nessun problema per quel che riguarda la bontà della mela, ma è chiaro che un frutto così lo si può usare solo per i succhi di frutta e non può essere venduto. La cimice verde, invece, sta attaccando gli orti e a farne le spese sono per ora i pomodori. In quel caso la parte "punta" dalla cimice va levata completamente, di alcuni pomodori se ne può mangiare solo la metà". Gli amanti dell’orticoltura sono avvisati.

Fulvio D’Eri