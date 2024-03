Un nuovo centenario in città. Il saluto del primo cittadino all’ex direttore della centrale Enel

Gli auguri di Sondrio ad un nuovo centenario: Gelindo Realini, una vita spesa per la famiglia e il lavoro. Attorniato dai suoi familiari, lunedì l’anziano ha festeggiato i cento anni e nella mattina di ieri ha ricevuto la visita del sindaco Marco Scaramellini. "Sono felice di condividere con lei questo momento e di augurarle buon compleanno a nome dell’amministrazione comunale e dell’intera città - ha detto il sindaco -. È un piacere trovarla in buona salute e mi complimento per il traguardo raggiunto".

Il signor Gelindo, emozionato e felice per la visita, ha ringraziato e si è intrattenuto con il sindaco Scaramellini e col vice comandante della Polizia locale Oscar Del Molino.

Ha raccontato con orgoglio del suo lavoro alla centrale Enel di Sondrio, di cui è stato direttore. "Serio ma giusto", così lo definivano. Originario di Ardenno, più precisamente della frazione Masino, era stato assunto dall’allora Società elettrica Vizzola come perito tecnico dopo una breve esperienza alla Chimica del suo paese, subito dopo il diploma conseguito all’Esperia di Bergamo.

I due pilastri della sua vita, la famiglia e il lavoro, distavano poche centinaia di metri: la casa costruita con la moglie Carla Nana, originaria di Lanzada, sposata nel 1967, nella quale hanno cresciuto i loro figli, si trova alla Ca’ Bianca. Pur con qualche acciacco e problemi di vista e di udito, il centenario gode di buona salute e trascorre le sue giornate serenamente con la figlia Larissa, che abita con lui, con il figlio Cristiano, la nuora Raffaella e il nipote Davide, 12 anni, che lo vanno a trovare.

Nel 2024 sono due i cittadini sondriesi ad aver raggiunto il secolo di vita e altri seguiranno nei prossimi mesi.

Fulvio D’Eri