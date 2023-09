Un fine settimana tra Villa Brambilla e il Museo Pagani

Ritorna “Ville Aperte“. Cinque le province coinvolte (Monza-Brianza, Città Metropolitana di Milano, Lecco, Como e Varese), 84 Comuni, 202 siti. Castellanza presenta due gioielli: Villa Brambilla, sede del municipio, e il Museo d’Arte Moderna Pagani, visitabili sabato e domenica previa prenotazione online. Sempre domenica alle 17 in municipio concerto per pianoforte a quattro mani con Gabriele Salemi e Silvia Gatti, a cura della Scuola Niccolò Paganini. L’assessore alla Cultura, Davide Tarlazzi: "La visita a Villa Brambilla rievoca il mondo del patriziato lombardo. Enzo Pagani trasformò una porzione di brughiera in una galleria a cielo aperto".