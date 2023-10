Tutti di corsa con Magli per i bambini

Una corsa per sostenere l’infanzia. Giancarlo Magli, podista bresciano, dopo aver corso 30 maratone in 30 giorni, si cimenta nella 60 ore per la vita. Dal 13 al 22 ottobre, ogni giorno dalle 8 alle 14, correrà per 6 ore per 5 km (partenza campo Gabre Gabric). L’obiettivo è raccogliere fondi per Raricomefranci in onore di Francesco, morto a 11 anni per la rara malattia di Pompe (si punta a finanziare una borsa di studio per un ricercatore) e per i progetti di sostenibilità ambientale di Unicef (il 22 ci sarà la testimonial Maya Stratulea).

Ogni giorno si può correre con Magli. Tutte le info su 60ore.it.