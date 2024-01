Sondrio attira i turisti, raddoppiati gli arrivi in un anno. Lo certifica l’Infopoint col più 47%

Sondrio, 9 gennaio 2024 – Sondrio si sta creando sempre più una dimensione turistica. Gradimento da parte dei cittadini, presenze in crescita, positivi riscontri sul fronte del lavoro di alberghi, ristoranti, bar e negozi: il 2023 che si è appena chiuso ha lasciato in dote soddisfazione e ottimismo in vista dei prossimi appuntamenti, primo fra tutti la cerimonia di apertura dei Winter World Master Games Lombardia 2024 in programma l’11 gennaio proprio nel capoluogo di provincia valtellinese.

La festa in piazza per il Capodanno, nonostante la pioggia, ha attirato moltissimi sondriesi che hanno voluto condividere l’ingresso nel nuovo anno, confermando una tendenza che le iniziative per il Natale avevano già reso evidente.

"La nostra soddisfazione nasce dal gradimento che ci è stato manifestato dai partecipanti e dai riscontri positivi degli operatori - sottolinea il vicesindaco e assessore alle Attività produttive Francesca Canovi -. Sondrio sta lentamente cambiando e cresce costantemente: è una città più viva e animata".

I dati relativi agli ingressi all’Infopoint (piazza Campello) sono eloquenti: erano stati 4.362 nel 2022, sono saliti a 8.180 nel 2023, per un aumento di circa il 47% su base annua. Punta massima ad aprile, quando si è tenuto "Sondrio ti prende per la gola", con 1443 accessi, a seguire novembre, il mese di Sondrio Festival, di Formaggi in piazza e di Natura in bellezza, con 1212. A dicembre le richieste di informazione sono più che raddoppiate rispetto al 2022: 828 contro 408, ma anche a settembre e ottobre si sono mantenute su questi livelli. "Sono dati molto significativi - afferma il sindaco Marco Scaramellini - ne prendiamo atto con soddisfazione".